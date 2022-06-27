نمو الأجور في كوريا أكبر 2,6 مرة من 5 اقتصادات رئيسية

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اتضح أن متوسط معدل نمو الأجور في كوريا الجنوبية على مدار العقدين الماضيين كان أكبر من الضعف مقارنة بنموه في أكبر خمسة اقتصادات على مستوى العالم.جاء ذلك في تقرير أصدره المعهد الكوري للبحوث الاقتصادية "كيري"، التابع لاتحاد الصناعات الكورية، أمس الأحد، وتضمن مقارنة زيادات تكاليف العمالة في كوريا الجنوبية وخمس دول، هي: الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.ووفقا للتحليل، ارتفع متوسط الأجر السنوي للشخص الواحد في كوريا الجنوبية من 29 ألفا و238 دولارا في عام 2000، إلى 41 ألفا و960 دولارا في عام 2020، بزيادة نسبتها 43,5%، بينما نما الرقم المماثل للدول الخمس الكبرى بنسبة 16,5% خلال الفترة المذكورة، وهو ما يعني أن نمو الأجور في كوريا يعادل 2,6 مرة نمو الأجور في تلك الدول.ومن بين إحدى عشرة دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلغ عدد سكان كل منها أكثر من 30 مليون نسمة، كان نمو الأجور في كوريا الجنوبية ثاني أكبر نمو.وقال معهد "كيري" في تقريره إن كوريا الجنوبية تشهد زيادة حادة في تكاليف العمالة، لكن إنتاجية العمل لا تزداد بنفس المعدل. ووفقا لتحليل المعهد للبيانات الصادرة في الفترة من عام 2004 إلى عام 2019، ارتفعت تكلفة العمالة لكل عامل تصنيع في كوريا الجنوبية بنسبة 88,2%، في حين أن إنتاجية العمل زادت بنسبة 73,6% خلال نفس الفترة.