الرئيس يون يغادر البلاد لحضور قمة الناتو في إسبانيا

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غادر الرئيس الكوري "يون صوك يول" سيول اليوم الاثنين متوجها إلى إسبانيا لحضور قمة حلف الناتو المقرر عقدها هذا الأسبوع.وسوف يصل الرئيس يون إلى مدريد مساء اليوم حيث يعقد 14 اجتماعا ثنائيا ومتعدد الأطراف بدءا من الغد الثلاثاء وحتى يوم الخميس على هامش قمة الناتو. كما سيعقد يون قمة ثلاثية بعد غد الأربعاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وهي أول قمة من نوعها منذ آخر قمة عُقدت قبل أربع سنوات وتسعة أشهر في سبتمبر 2017.ومن المتوقع أن تناقش تلك القمة الثلاثية الردود على التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية، والأمن في شبه الجزيرة الكورية، وكذلك التعاون الاقتصادي والأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وقال المكتب الرئاسي في سيول إن يون لن يعقد قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني.وسوف يلقي يون كلمة خلال جلسة مع أعضاء الناتو والدول الشريكة للحلف بعد ظهر الأربعاء، حيث يدعو إلى الدعم والاهتمام بشأن القضية النووية لكوريا الشمالية.كما سيعقد تسعة اجتماعات ثنائية مع قادة الدول الأوربية، بما في ذلك بريطانيا وهولندا وبولندا والدانمارك، بشأن التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، مثل الطاقة النووية وأشباه الموصلات والطاقة المتجددة.وترافق الرئيسَ السيدةُ الأولى "كيم كون هي"، حيث تشارك في فعاليات زوجات رؤساء الدول.