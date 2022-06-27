كوريا الشمالية تبلغ عن حالات حمى جديدة بأقل من 10 آلاف لليوم الثالث

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زعمت كوريا الشمالية أن حالات الحمى اليومية التي يعتقد أنها إصابات بفيروس كورونا قد ظلت في مستوى يقل عن 10 آلاف لليوم الثالث على التوالي.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين إنه تم تأكيد إصابة حوالي 7 آلاف و300 شخص بالحمى في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة الـ6 من مساء أمس الأحد، على الصعيد الوطني. ونقلت الوكالة عن المقر الرئيسي للوقاية الطارئة من الأوبئة أن حوالي 9 آلاف و90 مريضا قد تعافوا خلال نفس الفترة.وزاد عدد الحالات التراكمي في كوريا الشمالية منذ أواخر أبريل إلى حوالي 4 ملايين و720 ألفا، وتزعم السلطات الكورية الشمالية أن 99,7% منهم قد تعافوا تماما. ولم تذكر كوريا الشمالية شيئا عن وقوع وفيات جديدة ولا عدد الوفيات ولا معدلها.وكان آخر تحديث في هذا الشأن يوم 16 يونيو، عندما قالت وكالة الأنباء المركزية إنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة واحدة، مما رفع عدد الوفيات إلى 73، ووصول معدل الوفيات إلى 0,002%.ومع الانخفاض المستمر في عدد حالات الحمى الجديدة، تعتقد كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية قد تعلن هذا الشهر عن انتصارها في الحرب ضد الوباء. ومع ذلك، يقول العديد من الخبراء إن إحصاءات بيونغ يانغ تفتقر إلى المصداقية لأن عدد الوفيات منخفض للغاية بالنظر إلى عدد الحالات المبلغ عنها.