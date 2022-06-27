لاعبة الغولف الكورية تشون إين كي تحصل على لقبها الرابع في بطولة إل بي جي إيه

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فازت لاعبة الغولف الكورية الجنوبية "تشون إين كي" على لقبها الرابع في بطولة "إل بي جي إيه". وحققت "تشون" 3 تحت المعدل 75 في الجولة الأخيرة من بطولة "بي جي إيه" للسيدات في نادي الكونغرس كونتري في ماريلاند بالولايات المتحدة يوم أمس الأحد.وأنهت لاعب الغولف البالغة من العمر 27 عاما بنتيجة خمسة تحت المعدل 283، لتفوز بالبطولة متغلبة عل منافستيْها: الأمريكية "ليكسي طومسون"، والأسترالية "مين جي لي"، بفارق ضربة واحدة.ويعد هذا أول فوز للاعبة تشون في بطولات "إل بي جي إيه" منذ ثلاثة أعوام وثمانية أشهر، تحديدا منذ أكتوبر من عام 2018.وبذلك تكون تشون قد حققت أربعة انتصارات في بطولات "إل بي جي إيه".وبعد فوزها أمس، حصلت تشون على جائزة تبلغ مليونا و350 ألف دولار أمريكي.