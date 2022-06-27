الحزب الحاكم يطلق لجنة الابتكار

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سيطلق حزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية لجنة خاصة لإصلاح المبادئ التوجيهية لعملية الترشيح في الحزب، اليوم الاثنين.ومن المقرر أن تعقد لجنة الابتكار جلستها الافتتاحية في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في مقر البرلمان لبدء أعمالها رسميا.وقد تم تشكيل اللجنة بمبادرة من رئيس الحزب "لي جون صوك" كوسيلة للسعي إلى إجراء إصلاحات في الحزب، بعد الفوز الكبير الذي حققه الحزب في الانتخابات المحلية يوم الأول من يونيو الجاري.وسوف يرأس اللجنة المكونة من 15 عضوا النائب البرلماني "تشيه جيه هيونغ" وسيكون نائبه هو النائب البرلماني "تشو هيه جين". وفي الاجتماع الافتتاحي للجنة، ستجري مناقشة الخطط التشغيلية والجداول الزمنية للاجتماعات. وسوف تركز اللجنة على إصلاحات نظام الترشيح في الحزب.