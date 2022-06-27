رئيس هيئة الشرطة يعرض تقديم الاستقالة

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عرض رئيس وكالة الشرطة الوطنية الكورية تقديم استقالة من منصبه اليوم الاثنين، قبيل أقل من شهر من انتهاء الفترة المقررة له في المنصب.ويعتزم المفوض العام للشرطة "كيم تشانغ يونغ" تقديم تفسير لاستقالته بعد مؤتمر صحفي سيعقده وزير الداخلية والأمن "لي سانغ مين" في الساعة 11 صباحا.وتأتي هذه الاستقالة بعد أيام قليلة من تعبير الرئيس "يون صوك يول" عن غضبه من أن وكالة الشرطة أصدرت تقريرا للصحافة بشأن تعديل لكبار ضباط الشرطة دون موافقته.وقد حدث ذلك في نفس اليوم الذي أوصت فيه هيئة استشارية بأن يكون وزير الداخلية قادراً على طلب معاقبة كبار مسؤولي الشرطة.وتأتي استقالة رئيس الشرطة أيضا وسط توتر متزايد بين الشرطة ووزارة الداخلية بشأن خطة الوزارة لتشكيل قسم مسؤول عن شؤون الشرطة داخل الوزارة، وهي خطوة تدعي وكالة الشرطة أنها تهدد استقلاليتها وحيادها.