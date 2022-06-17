الحكومة الكورية تتوقع تجاوز معدل التضخم 6% هذا الصيف

Photo : YONHAP News

حذر وزير المالية الكوري الجنوبي "تشو كيونغ هو" من احتمال ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى مستوى 6% خلال الأشهر الثلاثة القادمة.وتوقع الوزير "تشو" استمرار التضخم مرتفعا لفترة طويلة من الزمن في كوريا الجنوبية بسبب الارتفاع العالمي في أسعار النفط والمود الخام والحبوب الغذائية، وقال إن الحكومة ستضع استقرار الأسعار على رأس أولوياتها، وسوف تستجيب للتضخم باستخدام جميع الوسائل الممكنة.وفيما يخص الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار أمام الوون الكوري مؤخرا، قال الوزير "تشو" إنه من اصعب النظر إلى ذلك على أنه أزمة تتعرض لها كوريا الجنوبية فقط، مشيرا إلى أن قيمة عملات الدول الرئيسية الأخرى تتعرض أيضا لانخفاض أمام الدولار الأمريكي القوي.وشدد الوزير على ضرورة إصلاح المؤسسات العامة، لكنه أضاف أنه ليس لدى الحكومة أي خطة لخصخصة المؤسسات العامة المسؤولة عن السكك الحديدية والكهرباء والغاز والمطارات.وأكد أن رفع أسعار الكهرباء يعد أمر لا مفر منه، موضحا أن الحكومة ستكشف عن تفاصيل الزيادة في أسعار الكهرباء قريبا.وتخطط وزارة الصناعة والتجارة والطاقة للكشف عن الرفع في أسعار الكهرباء في غضون الأسبوع القادم.