إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تتراجع إلى أقل من 4 آلاف

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استمر عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية في التراجع، ليسجل أقل من 4 آلاف حالة.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3 آلاف و429 حالة، منها 114 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 18 مليونا و329 ألفا و448 شخصا.وتجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة التي تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج 100 حالة لليوم الثاني على التوالي.وأرجعت الوكالة السبب في هذه الزيادة إلى زيادة عدد الوافدين من الخارج بعد رفع القيود المفروضة على عدد الرحلات الجوية الدولية.وبلغ عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة 68 شخصا، بزيادة مقدارها 14 مقارنة باليوم الأسبق.وزاد عدد الوفيات بمقدار 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 24 ألفا و525 حالة وفاة حتى الآن.