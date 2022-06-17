سيول تشهد أول ليلة استوائية في يونيو

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شهدت العاصمة الكورية سيول أول ليلة استوائية في شهر يونيو بسبب الاستمرار في تدفق الهواء الساخن والرطب إليها.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية، بلغت أقل درجة حرارة يومية في صباح اليوم الاثنين في سيول 25.4 درجة مئوية، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها لليوم الثاني على التوالي على أساس أشهر يونيو.وقد بلغت أقل درجة حرارة في صباح أمس الأحد 24.8 درجة مئوية، مسجلة بذلك رقما قياسيا منذ 25 عاما.الجدير بالذكر أن الليلة الاستوائية تحدث عندما لا تنخفض درجات الحرارة عن 25 درجة من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي.ولم تقتصر ظاهرة الليالي الاستوائية على سيول فقط، حيث حدثت في كل من مدن "ديه جون"، و"سو وان"، و"كانغ ننغ"، وغيرها من المدن في أنحاء مختلفة من البلاد.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تحدث ظاهرة الليلة الاستوائية في المناطق الساحلية من شرق البلاد وجزيرة جيجو، إلى جانب مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ.