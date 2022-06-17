توقعات بالموافقة على استخدام أول لقاح كوري لكورونا في غضون هذا الشهر

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من المتوقع أن تتم في غضون هذا الشهر الموافقة على استخدام لقاح كورونا "سكاي كوبي وان مالتي جو"، وهو أول لقاح كوري طورته شركة "إس كي بايو ساينس".وقالت لجنة المراجعة الصيدلانية المركزية التابعة لوزارة سلامة الغذاء والأدوية إن اللقاح مناسب للاستخدام من حيث السلامة والفعالية، كما أكد رئيس اللجنة "أو إيل هوان" أن اللجنة نصحت بالموافقة على اللقاح لأن هناك حاجة إلى استخدامه لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد، ولأن اللقاح مناسب للاستخدام من حيث السلامة والفعالية.وبالتالي من المتوقع أن تتم الموافقة على أول لقاح مضاد لكورونا طورته كوريا الجنوبية في غضون شهر يونيو الجاري.وأثبتت نتائج الاختبارات السريرية أن هذا اللقاح لديه مناعة أكثر من لقاح "أسترازينيكا"، حيث يبلغ عيار الجسم المضاد المعادل الذي يحيّد فيروس كورونا للقاح الكوري 2.93 ضعف عياره للقاح "أسترازينيكا"، وكان معدل تحويل المصل، وهو معدل تكوين الأجسام المضادة، أعلى بأكثر من 10% من لقاح "أسترازينيكا".وتم الحكم بمستوى سلامة اللقاح بناء على نتائج الاختبارات السريرية بأنه مستوى مقبول.