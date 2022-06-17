الحكومة الكورية تعلن أسعارا جديدة للوقود المستخدم في توليد الكهرباء

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ستكشف وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الاثنين عن أسعار معدلة للوقود المستخدم في توليد الكهرباء، والتي سيبدأ تطبيقها على رسوم الكهرباء في الربع الثالث من هذا العام، أي بدءا من الأول من يوليو القادم.جاء ذلك بعد أن طالبت شركة الكهرباء الكورية الحكومة برفع سعر الوقود بـ3 ونات لتوليد كيلوواط واحد من الكهرباء، وهو أقصى حد للرفع مقارنة بالربع الأسبق، مؤكدة أن الزيادة لا مفر منها بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية.يشار إلى أن قيمة العجز المالي لشركة الكهرباء الكورية قد بلغت 7.7 تريليون وون في الربع الأول من هذا العام، ومن المتوقع أن يصل إجمالي العجز المالي للشركة إلى 30 تريليون وون هذا العام.وإذا تم رفع سعر الوقود المستخدم في توليد الكهرباء بمقدار 3 ونات لكل كيلوواط بناء على طلب شركة الكهرباء، فسوف يتعين على الأسرة المكونة من 4 أفراد التي قد تستهلك في المتوسط 350 كيلوواط شهريا، دفع مبلغ 1050 ون إضافي كل شهر.وكانت وزارة الصناعة قد خططت للكشف عن السعر المعدل للوقود المستخدم في توليد الكهرباء يوم العشرين من يونيو الجاري، لكنها أجلت ذلك الموعد.