كوريا تستثمر تريليون وون في البحث والتطوير لأشباه موصلات الذكاء الاصطناعي

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تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لضخ أكثر من تريليون وون خلال السنوات الخمس القادمة في البحث والتطوير لأشباه موصلات الذكاء الاصطناعي، ورعاية آلاف الخبراء في هذا المجال.وأعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمس الاثنين عن مجموعة من الإجراءات للمساعدة في نمو صناعة أشباه الموصلات المحلية للذكاء الاصطناعي.وبموجب الخطة، سيتم تخصيص تريليون و20 مليار وون للبحث والتطوير في التقنيات المتعلقة بأشباه الموصلات في غضون خمس سنوات، بينما سيتم تأهيل سبعة آلاف خبير من خلال تضمين برامج للدرجات العلمية ذات الصلة، التي تم إنشاؤها في العديد من الجامعات.وسوف تطلق الحكومة الكورية أيضا جهودا للتعاون الدولي في هذا المجال، بدءا من مشروع مشترك بقيمة مليار وون مع الولايات المتحدة هذا العام. ويعد مجال أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي مجالا سريع النمو في سوق أشباه الموصلات عالميا، وتمتلك كوريا الجنوبية حصة سوقية فيه تبلغ 3% فقط، بينما تقود سوق أشباه موصلات الذاكرة عالميا بحصة ضخمة تبلغ 56%.ووفقا لمركز أبحاث محلي، ستنمو صناعة أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير لتشكل 33% من إجمالي سوق أشباه الموصلات في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.