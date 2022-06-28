الحزب المعارض يحذر من عقد جلسة برلمانية إضافية من جانب واحد

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حذر الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي من عقد جلسة برلمانية إضافية من جانب واحد في شهر يوليو، ما لم يظهر الحزب الحاكم الإخلاص في المفاوضات المطولة حول القضايا الرئيسية المتعلقة بأعمال النصف الثاني من الدورة البرلمانية الحادية والعشرين.وأصدر زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض "بارك هونغ غُن" هذا التحذير يوم أمس الاثنين، حيث قال إن حزبه لا يمكنه الانتظار إلى أجل غير مسمى، متهما الرئيس "يون صوك يول" وحزب "قوة الشعب" بعدم المساعدة في تطبيع أعمال البرلمان والتركيز فقط على مخططات سياسية تستهدف الإيقاع بالمعارضة في أزمة.كما قال إن تصريحات نظيره في حزب "قوة الشعب" الحاكم "كوان صونغ دونغ"، تؤكد على أن الحزب الحاكم ليست لديه إرادة أو نية لحل الوضع الحالي، وقال إن ذلك موقف غير مرغوب فيه بالنسبة للحزب الحاكم الذي من المفترض أن يتخذ أسلوبا مسؤولا في إدارة شؤون الدولة.