الرئيس الكوري يصل إلى إسبانيا لحضور قمة الناتو

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وصل الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" إلى إسبانيا لحضور قمة الناتو المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس. وهبطت الطائرة الرئاسية التي كانت تقل الرئيس والسيدة الأولى "كيم كون هي" في مطار مدريد مساء أمس الاثنين.وسوف يبدأ "يون" جدول أعمال زيارته التي تستغرق خمسة أيام لإسبانيا بمحادثات قمة مع رئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيز"، بعد ظهر اليوم الثلاثاء. وكان من المقرر في البداية أن يعقد "يون" قمة مع الرئيس الفنلندي "سولي نينيستو"، ولكن تم إلغاء الاجتماع بسبب اختلاف مواعيد الجانبين.ومن المقرر أن يلتقي "يو"ن بعد ذلك مع الأمين العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرغ" لمناقشة التعاون بين كوريا الجنوبية والدول الأعضاء في الناتو في مجالات الاقتصاد وحقوق الإنسان والتكنولوجيا. ومن المقرر أن يحضر "يون" والسيدة الأولى "كيم" مأدبة يقيمها ملك إسبانيا فيليب السادس، ومن المتوقع أن يلتقي فيها "يون" ويتبادل التحيات مع رؤساء الدول الأعضاء في الناتو بمن في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.وخلال الزيارة التي تستغرق خمسة أيام، سيعقد يون ما مجموعه 14 اجتماعا، بما في ذلك تسعة محادثات ثنائية، وقمة ثلاثية مع قادة الولايات المتحدة واليابان.