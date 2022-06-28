كوريا الشمالية تدعي أن حالات الحمى الجديدة أقل من 10 آلاف لليوم الرابع

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زعمت كوريا الشمالية أن عدد حالات الحمى اليومية، التي يُشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا، قد ظلت في مستوى يقل عن 10 آلاف، لليوم الرابع على التوالي. وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء إنه تم تأكيد إصابة حوالي 6 آلاف و710 أشخاص بالحمى في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة الـ6 من مساء أمس الاثنين، على الصعيد الوطني.ونقلت الوكالة عن المقر الرئيسي للوقاية الطارئة من الوباء أن حوالي ثمانية آلاف و170 مريضا قد تعافوا خلال نفس الفترة.وقد زاد عدد الحالات التراكمية في كوريا الشمالية منذ أواخر أبريل إلى حوالي 4 ملايين و720 ألفا، وقد زعمت السلطات الكورية الشمالية أن 99,7% منهم قد تعافوا تماما.ولم تذكر كوريا الشمالية شيئا عن وقوع وفيات جديدة ولا عدد الوفيات أو معدلها. وكان آخر تحديث في هذا الشأن يوم 16 يونيو، عندما قالت وكالة الأنباء المركزية إنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة واحدة، مما رفع عدد الوفيات إلى 73 مع معدل وفيات يبلغ 0,002%.ومع الانخفاض المستمر في عدد حالات الحمى الجديدة، تعتقد كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية قد تعلن انتصارها في الحرب ضد الوباء خلال هذا الشهر. ومع ذلك، يقول العديد من الخبراء إن إحصاءات بيونغ يانغ تفتقر إلى المصداقية لأن عدد الوفيات منخفض للغاية بالنظر إلى عدد الحالات المبلغ عنها.