هطول أمطار موسمية غزيرة على المنطقة الوسطى من كوريا اليوم

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تستمر الأمطار الموسمية في الهطول على كافة أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة يصل معدلها إلى 200 ملليمتر على المنطقة الوسطى. وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة تصل إلى 150 ملليمترا أو أكثر على منطقة العاصمة والمناطق الداخلية من مقاطعة كانغ وان حتى يوم الغد الأربعاء.ومن المتوقع أن تشهد مقاطعتا شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ"، والأجزاء الشمالية الغربية من مقاطعة شمال "جولا"، والمناطق الداخلية الشمالية من مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، أمطارا بمعدلات تتراوح بين 50 إلى 120 ملليمترا.وسوف تهطل أمطار غزيرة تتراوح معدلاتها بين 30 و50 ملليمترا على المنطقة الوسطى اعتبارا من ليلة الثلاثاء، كما ستهب رياح قوية بسرعة تصل إلى 20 مترا في الثانية في سيول والأجزاء الغربية من منطقة العاصمة والمناطق الساحلية الغربية والجنوبية والأجزاء الشرقية من مقاطعة كانغ وان، مع إصدار تحذيرات من هبوب رياح شديدة في هذه المناطق.