زعيم كوريا الشمالية يناقش إعادة هيكلة الحزب الحاكم

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عقد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" اجتماعا حزبيا يوم أمس الاثنين لمناقشة إعادة هيكلة التنظيم الحزبي.وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء، ترأس كيم اجتماعا لسكرتارية اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في اليوم السابق في بيونغ يانغ. وأوضح التقرير أن جدول أعمال الاجتماع تضمن قضايا تتعلق بتحسين نظام عمل الأجهزة التوجيهية للحزب على جميع المستويات، وتعزيز أنشطتها السياسية.وأضاف التقرير أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا أيضا إعادة هيكلة بعض إدارات اللجنة المركزية والقضايا المتعلقة بتعزيز التوجيه السياسي فيما يتعلق بالعمل في مجالات الأمن والقضاء والنيابة العامة.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم شرح بعثات ومهام إدارات اللجنة المركزية، وتوصل إلى استنتاجات مهمة فيما يتعلق بالمبادئ والمهام والأساليب الرئيسية التي يتعين على الإدارات الالتزام بها، لكن الوكالة لم تذكر أي تفاصيل في هذا الشأن.