سيول تسجل أعلى درجات حرارة صباحية لليوم الثالث

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شهدت مدينة سيول ليلة استوائية لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء، حيث سجلت أعلى مستوى من درجات الحرارة الصباحية على الإطلاق، لليوم الثالث على التوالي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن درجة حرارة الجو في منطقة العاصمة صباح اليوم الثلاثاء قد سجل ارتفاعا قياسيا بلغ 25,8 درجة مئوية.وكانت سيول قد سجلت رقما قياسيا لدرجات الحرارة الصباحية أول من أمس الأحد بمقدار 24,8 درجة، وكان ذلك هو الأعلى منذ 25 عاما، ثم سجلت رقما قياسيا جديدا أمس الاثنين بلغ 25,4 درجة.وقد تجاوزت درجات الحرارة الصغرى مستوى 25 درجة مئوية، وشهدت المدينة ليلة استوائية لليوم الثاني على التوالي. وأوضح التقرير أن الليالي الاستوائية تحدث عندما لا تنخفض درجات الحرارة عن 25 درجة مئوية فيما بين الساعة السادسة مساء والتاسعة من صباح اليوم التالي.وقد سجلت مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ديجون ووان جو وسو وان، أعلى درجات حرارة صباحية غير مسبوقة أيضا فيها.