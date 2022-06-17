جي هوب عضو بي تي إس يكشف عن أغنية جديدة الشهر القادم

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سيكشف "جي هوب" عضو فرقة "بي تي إس" في الأول من شهر يوليو القادم عن أغنية جديدة ضمن ألبوم خاص به.وصرحت شركة "بيغ إنترتينمنت" التي ينتمي إليها بأنه سيعلن عن أغنيته الجديدة "مور" في الساعة الواحدة من بعد ظهر الأول من الشهر القادم بتوقيت كوريا.يشار إلى أن الأغنية التي سيتم الكشف عنها مسبقا سيتم إدراجها في ألبومه الجديد بعنوان "جاك إين ذا بوكس"، الذي سيتم إصداره يوم 15 من الشهر القادم.وكشف "جي هوب" اليوم عن صورة يرتدي فيها قبعة وملابس سوداء على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضحت الشركة أن أغنيته التي تم الكشف عنها مسبقا تُظهر رسالة مهمة لألبومه الجديد، وهي "أود أن أريكم المزيد"، حيث يسعى لإظهار صورته كفنان منفرد من خلال ألبومه الجديد.