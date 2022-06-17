رفع رسوم الكهرباء والغاز في كوريا بدءا من الشهر القادم

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سترتفع رسوم الكهرباء والغاز في كوريا بدءا من شهر يوليو القادم.وصرحت مؤسسة الكهرباء الكورية بأنها قررت رفع سعر وحدة الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء بمقدار 5 وون بدءا من الشهر القادم.ونتيجة لذلك، فإن الأسرة المكونة من 4 أشخاص والتي تستهلك في المتوسط 307 كيلوواط شهريا، ستدفع رسوما إضافية تبلغ 1535 وون، أي حوالي 1,3 دولار.وقالت المؤسسة أيضا إنها ستقوم بزيادة الحد الأقصى لخصم الكهرباء على حوالي 3 ملايين ونصف مليون أسرة من الفئة الضعيفة لمدة 3 أشهر بدءا من الشهر القادم استعدادا لمواجهة حرارة الصيف الملتهبة.كما أوضحت أنه لم يكن أمامها أي خيار آخر سوى رفع رسوم الطاقة، رغم الظروف الصعبة الناتجة عن ارتفاع الأسعار، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود الدولية وتدهور ظروفها المالية.وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ترتفع رسوم الغاز للاستهلاك المدني أيضا بدءا من الشهر القادم، بنسبة 7% للمنازل، و7.2 % لأصحاب المشروعات الذاتية، بحيث تبلغ الزيادة الفعلية في الرسوم 2220 وون، أي ما يعادل حوالي 1,8 دولار في المتوسط شهريا لكل أسرة.وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أن رفع الرسوم يأتي بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي عالميا، حيث إنه يؤثر على أسعار الغاز الطبيعي المستورد.وبالتوازي مع رفع رسوم الكهرباء والغاز، من المتوقع أن ترتفع أسعار المنتجات والخدمات بدرجة كبيرة وسريعة، حيث تمثل رسوم الكهرباء التكلفة الأساسية للأنشطة الصناعية، وهو ما يلعب دورا مهما في ارتفاع الأسعار.