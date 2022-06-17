قبول طلبات التعويضات للشركات الصغيرة عن خسائر كورونا بدءا من يوم 30 يونيو

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سيكون بإمكان أصحاب المشروعات الصغيرة في كوريا، الذين تعرضوا لخسائر نتيجة لتدابير الحجر الصحي الخاصة بجائحة كورونا خلال الربع الأول من هذا العام، التقدم بطلبات للحصول على تعويضات من الحكومة، بدءا من يوم الـ30 من شهر يونيو الجاري.وصرحت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية بأنها عقدت اليوم الاجتماع العشرين للجنة مراجعة التعويضات عن الخسائر، ووافقت على خطة دفع التعويضات الخاصة بالربع الأول من هذا العام.ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الخطة أصحاب المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقل مبيعاتها عن 3 مليارات وون سنويا، أي ما يساوي حوالي مليونين و400 ألف دولار، والتي قامت بتطبيق القيود على ساعات العمل أو القيود على عدد الزوار خلال الفترة من الأول من شهر يناير وحتى الـ31 من مارس من هذا العام.وإذا انطبقت الشروط على تلك الشركات، فسوف يمكن لكل منها الحصول على مليون وون على الأقل، أي ما يساوي حوالي 800 دولار.