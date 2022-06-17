زيادة عدد الإصابات الجديدة بكورونا في كوريا بـ593 حالة مقارنة مع الأسبوع الماضي

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بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا 9 آلاف و896 حالة أمس، ليظل عدد الإصابات الجديدة دون مستوى 10 آلاف منذ يوم 10 من هذا الشهر، إلا أن معدل انخفاض عدد الإصابات صار بطيئا.فقد زاد عدد الإصابات أمس بمقدار حوالي 6 آلاف و400 حالة بالمقارنة مع أول من امس، وبمقدار 593 حالة بالمقارنة نفس اليوم من الأسبوع الماضي.وجاءت هذه الزيادة في عدد الإصابات الجديدة أمس بالمقارنة مع نفس اليوم من الأسبوع الماضي حسب معيار أيام الثلاثاء، لأول مرة منذ 15 أسبوعا، أي منذ يوم 15 من شهر مارس الماضي، باستثناء الأسبوع الذي تضمن عطلة يوم ذكرى الشهداء.وبلغ عدد الإصابات الجديدة بين القادمين من الخارج 119 حالة أمس، ليظل في مستوى يزيد عن 100 لليوم الثالث على التوالي.يرى بعض الخبراء أن انتشار فيروس كورونا بمعدل متوسط أمر لا مفر منه نتيجة لانخفاض المناعة التي اكتسبها الكثير من المواطنين مع مرور الوقت، ودخول متحورات جديدة باستمرار.وقالت السلطات الصحية إنه من السابق لأوانه إصدار حكم بعودة انتشار الفيروس، مؤكدة على ضرورة مراقبة توجه الانتشار.