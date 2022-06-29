وقف عقوبة السجن للرئيس الأسبق لي ميونغ باك ثلاثة أشهر بسبب حالته الصحية

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أوقفت النيابة العامة تنفيذ عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر على الرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك"، بسبب حالته الصحية.وقال مكتب المدعي العام لمنطقة "سو وان" أمس الثلاثاء إنه قرر قبول طلب الرئيس الأسبق بوقف التنفيذ خلال اجتماع مراجعة عقد في وقت سابق من اليوم، وذلك على أساس المخاطر المحتملة للإضرار بصحته. وكان الرئيس الأسبق البالغ من العمر 81 عاما، والذي يقضي عقوبة بالسجن في مؤسسة "آن يانغ" الإصلاحية لمدة 17 عاما بتهم الفساد، قد ظل يدخل ويخرج من المستشفى بسبب مرض السكري وبعض الأمراض المزمنة الأخرى. وقد قدم الطلب في وقت سابق من هذا الشهر بسبب هذه المشاكل الصحية. ويتلقى "لي" حاليا العلاج في مستشفى جامعة سيول الوطنية بعد دخوله الأسبوع الماضي.وبموجب قانون الإجراءات الجنائية، يمكن تعليق عقوبة السجن لسبعة أسباب، بما في ذلك عندما يكون هناك قلق من أن استمرار السجن قد يؤدي إلى تدهور حاد في الصحة أو قد يؤدي إلى خطر الموت. ويمكن أيضا منح هذا التعليق في الحالات التي يتجاوز فيها عمر المدان 70 عاما، أو أن تكون امرأة مدانة وهي حامل فيما بعد الشهر السادس من الحمل.وكان "لي" قد طلب سابقا تعليق عقوبته بالسجن في ديسمبر 2020، مشيرا إلى مخاوف بشأن إصابته بفيروس كورونا، لكن طلبه قوبل بالرفض.