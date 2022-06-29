الحكومة الكورية تزيد ميزانية البحث والتطوير للابتكار الرقمي

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تخطط الحكومة الكورية لإنفاق أكثر من 24 تريليون وون في العام القادم على مشروعات البحث والتطوير الوطنية لتعزيز أحدث التقنيات المتعلقة بالابتكار الرقمي.وأعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمس الثلاثاء عن الخطة الوطنية لتوزيع وتنسيق ميزانية البحث والتطوير للعام القادم، متوقعة زيادة بنسبة 1,7% مقارنة بهذا العام، لتصل إلى 24 تريليونا و660 مليار وون.وفي هذا السياق، ستضخ الحكومة الكورية حوالي تريليون وون سنويا لتطوير ست تقنيات رقمية مبتكرة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.وسوف يتم تخصيص ما يقرب من 500 مليار وون، بزيادة 8,5% مقارنة بهذا العام، لبرامج البحث والتطوير التي تتضمن أنظمة الجيل التالي من أشباه الموصلات وتقنيات شاشات العرض.وتتضمن الميزانية أيضا دعما للجيل التالي من المفاعلات النووية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة، بزيادة نسبتها 50%، لتصل إلى ما يقرب من 30 مليار وون.