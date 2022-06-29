كوريا ترد على انتقادات وسائل الإعلام الصينية بشأن قمة الناتو

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ردت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية على تقارير وسائل الإعلام الرسمية في الصين، التي تنتقد مشاركة الرئيس الكوري "يون صوك يول" في القمة القادمة لمنظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، في إسبانيا، حيث شددت وزارة الخارجية الكورية على أن هذه المشاركة لا تستهدف استبعاد أو معارضة دولة أو منطقة معينة.ونقل المتحدث باسم الوزارة "تشيه يونغ سام" هذا الموقف أمس الثلاثاء قائلا إن مشاركة "يون" في قمة الناتو تهدف إلى مناقشة التعاون في تعزيز نظام دولي قائم على القواعد والاستجابة للتهديدات الأمنية مع الدول التي تشترك في القيم والمعايير الأساسية.وأضاف أن الرئيس يأمل أيضا في مناقشة تعزيز التعاون الثنائي مع الدول الأخرى المشاركة في القمة.وجاءت هذه التصريحات ردا على تحذير من صحيفة "غلوبال تايمز"، وهي النسخة الإنغليزية من صحيفة الشعب اليومية الصينية الرسمية، من أن علاقات سيول مع بكين ستصبح أكثر تعقيدا إذا أصبحت إدارة "يون صوك يول" أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة، بما في ذلك حلف الناتو.وأكد المتحدث باسم الوزارة أن كوريا الجنوبية تعمل على تعزيز التفاهم المشترك مع الصين من خلال الاتصالات الدبلوماسية المستمرة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.