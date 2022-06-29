الرئيس الكوري يلتقي برئيس الوزراء الأسترالي لمناقشة التعاون والقيم المشتركة

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التقى الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" برئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيز" أمس الثلاثاء، حيث ناقشا التعاون بين البلدين والقيم المشتركة بينهما، بما في ذلك الحرية والديمقراطية. وقال المكتب الرئاسي في سيول اليوم الأربعاء إن يون اجتمع مع ألبانيز في العاصمة الإسبانية مدريد في أول لقاء يجريه يون ضمن سلسلة من اجتماعات القمة التي من المقرر أن يحضرها هذا الأسبوع بعد وصوله إلى إسبانيا للمشاركة في قمة منظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو" المقرر عقدها اليوم الأربعاء وغدا الخميس. وتستغرق زيارته خمسة أيام، وهي الزيارة الخارجية الأولى له. ويذكر أن كلا من كوريا الجنوبية وأستراليا ليسا أعضاء في حلف الناتو ولكن تمت دعوتهما ضمن شركاء الحلف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى جانب اليابان ونيوزيلندا. ووفقا للمكتب الرئاسي في سيول، تحدث يون وألبانيز حول التزاماتهما بالتعاون في مجال الطاقة وتغير المناخ. وأعرب يون بشكل خاص عن أمله في أن تشارك الشركات الكورية الجنوبية في قطاع الهيدروجين الأخضر الذي أظهرت أستراليا فيه براعة في التعامل، بشكل مشترك مع تغير المناخ. وناقش الجانبان أيضا برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، حيث أكد رئيس الوزراء الأسترالي مجددا على رغبة بلاده في التعاون بنشاط بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وسياسة السلام في شبه الجزيرة الكورية مع الاستمرار في فرض عقوبات اقتصادية صارمة على بيونغ يانغ. كما دعا يون إلى دعم أستراليا لمحاولة بوسان استضافة معرض إكسبو العالمي 2030، ورد ألبانيز بأنه سوف يتخذ "الإجراءات المناسبة".