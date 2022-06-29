يون يحضر قمة ثلاثية مع بايدن وكيشيدا اليوم الأربعاء

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سيحضر الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" في إسبانيا اليوم الأربعاء.وبحسب المكتب الرئاسي في سيول، فإن القمة الثلاثية، التي تعد الأولى من نوعها منذ أربع سنوات وتسعة أشهر، ستعقد في الساعة 9:30 من مساء اليوم بتوقيت كوريا، على هامش قمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو" التي تنطلق في مدريد اليوم الأربعاء.وكانت آخر مرة عقدت فيها الدول الثلاث قمة في شهر سبتمبر من عام 2017، عندما اجتمع الرئيس الكوري السابق "مون جيه إين" مع رئيس الولايات المتحدة آنذاك "دونالد ترامب" ورئيس الوزراء الياباني آنذاك "شينزو آبيه"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.ومن المتوقع أن تناقش القمة الثلاثية في مدريد إجراءات تعزيز التنسيق فيما يتعلق بالتهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، من بين قضايا أخرى.وسوف يحضر يون "قمة حلف الناتو وشركائه"، ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يلقي خطابا في تلك القمة. ومن المتوقع أن يؤكد يون في خطابه على ضرورة تعزيز التضامن الدولي من أجل الحرية والسلام، وأن يدعو أيضا إلى استمرار تعاون الناتو بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.