استئناف الرحلات الجوية بين مطاري كيمبو الكوري وهانيدا الياباني اليوم

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تم استئناف الرحلات الجوية بين مطاري "كيمبو" الكوري و"هانيدا" الياباني اليوم الأربعاء بعد عامين و3 أشهر من تعليقها بسبب جائحة كورونا.وأقلعت طائرتان تابعتان لشركتيْ آسيانا وكوريان إير الكوريتان، في الساعة الثامنة و40 دقيقة، والساعة التاسعة، على التوالي صباح اليوم، متوجهتين إلى مطار "هانيدا" الياباني في طوكيو.وسوف تقوم شركتا الطيران الكوريتان بتسيير رحلات إلى مطار "هانيدا" الياباني مرتين أسبوعيا، يومي الأربعاء والسبت، فيما ستقوم شركتا الطيران اليابانيتان "جال" و"آنا" بتسيير رحلاتها إلى مطار "كيمبو" في سيول مرتين أسبوعيا.ومن المتوقع أيضا أن تتم زيادة عدد الرحلات الجوية بين مطار "كيمبو" الكوري والمطارات اليابانية الأخرى.وكان الوفد الكوري الذي أرسله الرئيس "يون صوك يول" لليابان في شهر أبريل الماضي قبل تنصيبه، قد عرض اقتراحا على الجانب الياباني لاستئناف الرحلات الجوية بين مطاري "كيمبو" و"هانيدا"، كما أعرب الرئيس "يون" عن عزمه استئناف تلك الرحلات لدى لقائه مع وفد برلماني ياباني في شهر مايو الماضي.