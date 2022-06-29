مؤشر معنويات الأعمال في كوريا يصل إلى أقل مستوياته منذ 18 شهرا

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أظهر مسح حديث أن مؤشر معنويات الأعمال بين الشركات الكورية قد انخفض إلى أقل مستوياته منذ عام ونصف، وسط ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة وأسعار صرف الدولار المرتفعة.ووفقا لتقرير صادر عن اتحاد الصناعات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ مؤشر مسح الأعمال المتوقع لأكبر 600 شركة من حيث المبيعات لشهر يوليو، 92,6 نقطة، وهو ما يعد أقل مستوى للمؤشر منذ يناير من العام الماضي، عندما سجل 91,7 نقطة.وبذلك ظل المؤشر في مستوى يقل عن 100 نقطة للشهر الرابع على التوالي، منذ تسجيله 99,1 نقطة في أبريل الماضي. ويذكر أن قراءة المؤشر فوق 100 نقطة تدل على أن عدد الشركات التي تتوقع تحسنا في الاقتصاد في الشهر التالي يفوق عدد الشركات التي ترى عكس ذلك.وحسب القطاعات، بقيت مؤشرات مسح الأعمال للصناعات التحويلية وغير التصنيعية للشهر القادم أقل من 100 نقطة، بينما تجاوز مؤشر العمالة فقط مستوى 100 من بين المؤشرات الرئيسية المتوقعة، حيث انخفض مؤشر الاستثمار أيضا إلى أقل من 100 نقطة لأول مرة منذ 15 شهرا.