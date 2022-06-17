الرئيس الكوري يلتقي برئيس الوزراء الياباني لأول مرة

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التقى الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" برئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" للمرة الأولى وجها لوجه في مأدبة عشاء أقامها ملك إسبانيا "فيليب السادس" أمس الثلاثاء في مدريد، للترحيب برؤساء الدول المشاركين في قمة حلف الناتو.وقال مكتب الرئيس الكوري اليوم الأربعاء إن الرئيس الكوري ورئيس الوزراء الياباني تحدثا لفترة وجيزة بلغت حوالي 4 دقائق حول سبل تحسين العلاقات بين سيول وطويكو.وقدم رئيس الوزراء الياباني "كيشيدا" تهنئته للرئيس الكوري "يون" لانتخابه وانتصار الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية التي جرت يوم الأول من يونيو الجاري.ومن جانبه، أعرب الرئيس "يون" عن أمله في أن يحقق المعسكر الحاكم الياباني نتائج جيدة في انتخابات مجلس الشيوخ الياباني التي ستجري في يوليو القادم، مؤكدا على نيته حل القضايا العالقة بين البلدين في أسرع وقت، بعد انتهاء الانتخابات في اليابان، كما دعا "كيشيدا" إلى بذل جهود مشتركة لتحسين العلاقات بين البلدين.وسوف يلتقى يون وكيشيدا مرة أخرى في القمة الثلاثية التي ستضم أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي ستعقد مساء اليوم.