القمة الكورية الأمريكية اليابانية تركز على تهديدات بيونغ يانغ

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صرح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي "جيك سوليفان" بأن مباحثات القمة الثلاثية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان سوف تركز بشكل أساسي على التهديدات المستمرة من قبل كوريا الشمالية.وجاء تصريح "سوليفان" على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية أمس الثلاثاء في طريقها إلى إسبانيا، حيث أضاف أن قادة الدول الثلاث سيبحثون سبل فرض ضغوط اقتصادية على كوريا الشمالية.وأكد "سوليفان" على ضرورة البحث عن سبل لقطع الأموال التي تستخدم في برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.وقال إن وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" ستقوم بزيارة لكوريا الجنوبية في شهر يوليو القادم حيث ستعقد مباحثات مع مسؤولي السلطات المالية الكوريين حول فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية.