إصدار موافقة على استخدام أول لقاح كوري لكورونا

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أعلنت وزارة سلامة الغذاء والأدوية في كوريا اليوم الأربعاء أنها قد وافقت على استخدام لقاح كورونا "سكاي كوبي وان مالتي جو"، وهو أول لقاح كوري طورته شركة "إس كي بايو ساينس"، وذلك بشرط أن تقدم الشركة تقريرا عن نتائج الجولة الأخيرة من الاختبارات السريرية.وبهذا أصبحت كوريا الجنوبية قادرة على تطوير وإنتاج علاج ولقاح لكورونا محليا.وتمت الموافقة على استخدام هذا اللقاح من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لدى البالغين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما، حيث يتم تطعيمهم بجرعتين بفاصل 4 أسابيع.وقالت الوزارة إنها قامت بمراجعة البيانات المتعلقة بالاختبارات السريرية وغير السريرية وجودة اللقاح "سكاي كوبي وان مالتي جو" بناء على نفس متطلبات الترخيص ومعايير الفحص مثلما يحدث في الدول المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوربية، قبل اتخاذ قرار بالموافقة على استخدامه.وسوف تقوم شركة "إس كي بايو ساينس" الكورية بإدراج اللقاح ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية للقاحات طارئة الاستخدام، كما ستضع خطة لتوزيعه عن طريق مرفق "كوفاكس"، وهو الآلية العالمية للشراء المجمع للقاحات المضادة لفيروس كورونا.ويمكن تخزين اللقاح الكوري "سكاي كوبي وان مالتي جو" ونقله في درجة حرارة تتراوح بين درجتين و8 درجات مئوية.