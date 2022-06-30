قادة كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا يجتمعون في مدريد

Photo : YONHAP News

عقد الرئيس "يون صوك يول" اجتماعا رباعيا مع رؤساء وزراء كل من اليابان وأستراليا ونيوزيلندا في مدريد عاصمة إسبانيا على هامش قمة منظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو".وحضر الاجتماع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" ورئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيز" ورئيسة الوزراء النيوزيلندية "جاسيندا أرديرن".وقال مسؤول في مكتب "يون" للصحفيين في مدريد أمس الأربعاء إن اجتماع دول آسيا والمحيط الهادئ الأربع انعقد لمدة 40 دقيقة.وقد تمت دعوة الدول الأربع إلى قمة الناتو، رغم أنها ليست أعضاء في الحلف العسكري.وقال المسؤول الرئاسي إن الاجتماع كان فرصة للقادة الأربعة لتبادل التحيات، حيث لم تتم مناقشة جدول أعمال معين.