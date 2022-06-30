توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة في المنطقة الوسطى

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من المتوقع أن تستمر جبهة الأمطار الموسمية في التأثير على كوريا الجنوبية اليوم الخميس، مع توقع هطول أمطار غزيرة في المناطق الوسطى من البلاد.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، من المتوقع هطول أمطار تتراوح معدلاتها بين 50 و200 ملليمتر أو أكثر في منطقة العاصمة والمناطق الداخلية من مقاطعة "كانغ وان" حتى يوم الغد الجمعة.كما يُتوقع هطول ما بين 50 و150 ملليمترا من الأمطار في الأجزاء الشمالية من مقاطعة "تشونغ تشُنغ"، وما بين 20 إلى 70 ملليمترا من الأمطار في الجزء الجنوبي من منطقة "تشونغ تشُنغ" الوسطى طوال اليوم الخميس، وما بين 5 إلى 40 ملليمترا في جزيرة "جيجو".وسيبدأ تراجع الأمطار الموسمية في المناطق الجنوبية وجزيرة "جيجو" بعد ظهر اليوم الخميس، ولكن يُتوقع استمرار هطول الأمطار حتى الغد في منطقة العاصمة والمناطق الداخلية في مقاطعة "كانغ وان".