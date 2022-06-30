الاتفاق على زيادة الحد الأدنى للأجور في كوريا للعام القادم بنسبة 5%

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تم تحديد الحد الأدنى للأجور للعام القادم في كوريا الجنوبية عند 9620 وون في الساعة، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بالعام الجاري.واتخذت لجنة الحد الأدنى للأجور، المكونة من تسعة ممثلين عن كل من العمال والشركات والجمهور، ذلك القرار أمس الأربعاء.وبعد فشل جانبي العمال والشركات في الخروج بمقترحات عملية خلال جلسة الأربعاء التي بدأت في الساعة 3 مساء، اقترح ممثلو الجمهور زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% في حوالي الساعة 10 مساء.وتم تمرير الاقتراح بأغلبية 12 صوتا مقابل رفض صوت واحد وامتناع عشرة أعضاء عن التصويت.وحضر التصويت جميع الأعضاء التسعة من الجمهور و5 أعضاء من جانب العمال. وخرج 4 أعضاء آخرين من العمال احتجاجا على نتائج التصويت. وكان جانب العمال قد اقترح في البداية زيادة الحد الأدنى بنسبة 18% للعام القادم.ومع تلك الزيادة البالغة 460 وون للحد الأدنى للأجور، سيحصل العامل بدوام كامل كحد أدنى على ما يزيد بقليل عن مليوني وون شهريا في العام القادم.ومن المفترض أن تقدم اللجنة ما تم تحديده مؤخرا إلى وزارة العمل، والتي يتعين عليها الإعلان عنه رسميا حنى يوم 5 أغسطس.