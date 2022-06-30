كوريا الشمالية تبلغ عن أقل من 5 آلاف حالة حمى جديدة

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قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إنه تم تسجيل أقل من 5 آلاف حالة حمى جديدة، يشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الخميس أنه تم تأكيد حوالي 4 آلاف و700 حالة جديدة بالحمى في فترة الـ24 ساعة التي تنتهي عند الساعة 6 من مساء الأربعاء.ونقلت الوكالة عن المقر الرئيسي الطارئ للوقاية من الأوبئة أن حوالي 6 آلاف و720 شخصا قد تعافوا خلال نفس الفترة.وبذلك ازداد العدد التراكمي لعدد الحالات في الشمال منذ أواخر أبريل إلى ما يقرب من 4.74 مليون حالة. وتدعي السلطات الكورية الشمالية أن 99.8% منهم قد تعافوا تماما.ولم تذكر كوريا الشمالية عدد حالات الوفاة الجديدة ولا العدد الكلي للوفيات ولا معدل الوفيات.وكانت الوكالة قد قالت يوم 16 يونيو إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات بسبب المرض إلى 73 حالة، وبلغ معدل الوفيات 0.002%.ويقول بعض الخبراء إن الإحصائيات التي تعلنها كوريا الشمالية تفتقر إلى المصداقية، لأن عدد الوفيات منخفض للغاية مقارنة بعدد الحالات المبلغ عنها.