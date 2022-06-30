تدهور معنويات الشركات الكورية في يونيو بسبب التضخم والتباطؤ الاقتصادي

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ساءت معنويات الشركات في شهر يونيو بسبب المخاوف من ارتفاع الأسعار والتباطؤ الاقتصادي.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس إن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات بلغ 82 نقطة في شهر يونيو، بانخفاض قدره 4 نقاط عن الشهر السابق.وتعني القراءة الأقل من 100 نقطة أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.ويمثل هذا الانخفاض أول تراجع في قيمة المؤشر بعد ارتفاعه إلى 86 نقطة في أبريل، واستمراره عند ذلك المستوى دون تغيير في مايو.وانخفضت قيمة المؤشر للشركات المصنعة بمقدار 3 نقاط على أساس شهري ليصل إلى 83 نقطة في يونيو. وانخفضت قيمته للشركات غير المصنعة، والتي تشمل المطاعم ومتاجر الجملة والتجزئة، بمقدار 4 نقاط إلى 82 نقطة.وأرجع البنك المركزي تراجع قيمة المؤشر إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الخدمات اللوجستية، وسط استمرار الحرب في أوكرانيا والمخاوف من التباطؤ الاقتصادي المحتمل ورفع أسعار الفائدة الرئيسية في الاقتصادات الكبرى.وفي الوقت نفسه، تراجعت توقعات الشركات المحلية لشهر يوليو بمقدار 5 نقاط على أساس شهري، لتصل إلى 82 نقطة.