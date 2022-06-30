الرئيس يون يعقد مؤتمرات قمة ثنائية مع عدد من القادة الأوربيين

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عقد الرئيس "يون صوك يول" سلسلة من المحادثات الثنائية مع قادة عدد من الدول الأوربية أمس الأربعاء، على هامش قمة الناتو في إسبانيا.وفي القمة مع رئيس الوزراء الهولندي "مارك روته"، أعرب "يون" عن أمله في أن تستثمر شركات أشباه الموصلات الهولندية، مثل شركة "إيه إس إم إل" لصناعة معدات الرقائق، في كوريا الجنوبية. وقال "يون" إن هذا الاستثمار سيسهم في استقرار سلاسل التوريد، وطلب تأمين الإمدادات المستقرة للمعدات لشركات الرقائق الكورية الجنوبية لتحقيق هذا الهدف.وفي المحادثات الثنائية مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، اتفق الرئيسان على توسيع التعاون لضمان سلامة محطات الطاقة النووية وتعزيز القدرة التنافسية لصناعة الطاقة النووية. ووفقا للمكتب الرئاسي، طلب "يون" أيضا من الرئيس الفرنسي تقديم الدعم لمساعي كوريا الجنوبية لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة بوسان، ورد "ماكرون" على ذلك بأنه سينظر بعين الاعتبار لهذا الأمر.كما عقد الرئيس "يون" محادثات ثنائية مع الرئيس البولندي "أندريه دودا"، وطلب منه دعم بولندا لحوالي 300 شركة كورية جنوبية تعمل في تلك الدولة الأوربية.وفي اجتماعات القمة مع القادة الأوروبيين، دعا الرئيس الكوري الجنوبي أيضا إلى الاهتمام بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، ودعم سياسات سيول تجاه كوريا الشمالية.