تقرير يقول إن النظرة السلبية للصين تزداد عالميا

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أمس إن الرأي العام المضاد للصين ينتشر في المجتمع الدولي، حيث قال ثمانية من بين كل عشرة أشخاص من الأمريكيين والكوريين إنهم ينظرون إلى الصين نظر سلبية.ونقل التقرير نتائج مسح أجراه مركز "فيو" لاستطلاعات الرأي، للتعرف على صورة الصين، وشمل 24 ألفا و525 شخصا في 19 دولة، خلال الفترة من شهر فبراير الماضي إلى أوائل هذا الشهر.واتضح من تلك النتائج أن نسبة الأمريكيين الذين أجابوا بأن لديهم انطباعا سلبيا عن الصين قد بلغت 82%، بينما بلغت النسبة لدى الكوريين 80%.كما تبين في نفس المسح أن 74% من المشاركين في ألمانيا وكندا لديهم انطباعات سلبية عن الصين أيضا.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن نسبة أولئك الذين صار لديهم انطباعات سلبية عن الصين في الولايات المتحدة وألمانيا وكندا كانت الأعلى في هذا الاستطلاع مقارنة مع الاستطلاعات السابقة.وبلغت النسبة لدى اليابانيين 87%، ولدى الأستراليين 86%، ولدى السويديين 83%.واعتبر التقرير أن السبب في ذلك يرجع إلى بروز التهديدات العسكرية الصينية من جهة، وانتهاك السلطات الصينية لحقوق الإنسان، وأن الصين كانت مصدر جائحة كورونا من جهة أخرى.وأشار التقرير بوجه خاص إلى الزيادة الكبيرة والسريعة في النظرة السلبية تجاه الصين في كوريا الجنوبية، موضحا أن السبب في ذلك يتعلق على الأرجح بالانتقام الصيني من كوريا الجنوبية بعد نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في عام 2017.