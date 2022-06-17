مجموعة قرصنة إلكترونية كورية شمالية تسرق 100 مليون دولار من العملات المشفرة

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كشف تحليل أجرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن أن مجموعة القرصنة الإلكترونية الكورية الشمالية "لازاروس" قد سرقت 100 مليون دولار من إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في تقنية سلاسل الكتلة "بلوك تشين".وقال تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ أمس إن شركة "إيليبتيك إنتربرايز" المتخصصة في تقنية بلوك تشين توصلت إلى أن المجموعة الكورية الشمالية سرقت ذلك المبلغ الأسبوع الماضي من شركة "هارموني" المتخصصة في نفس المجال، والتي تقوم بتطوير منتجات بلوك تشين المستخدمة في الخدمات المالية غير التقليدية، بما في ذلك المعاملات المالية بين الأفراد "بي تو بي".وقالت "إيليبتيك" إن هناك دلائل قوية تشير إلى إمكانية قيام مجموعة "لازاروس" بسرقة العملات المشفرة من خلال القرصنة وغسيل الأموال.وكانت وزارة المالية الأمريكية قد اتهمت تلك المجموعة الكورية الشمالية عندما تعرضت لعبة الفيديو القائمة على تقنية بلوك تشين "آكسي إنفينيتي" لخسائر قرصنة تبلغ قيمتها 625 مليون دولار في شهر مارس الماضي.ويقال إن مجموعة "لازاروس" تعمل تحت إشراف المكتب العام للاستطلاع في كوريا الشمالية، حيث تقود جهود اكتساب العملات الأجنبية بشكل غير شرعي بواسطة القرصنة على العملات المشفرة.