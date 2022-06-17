الرئيس يون يناقش التعاون النووي خلال القمة مع رئيس وزراء التشيك

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ناقش الرئيس الكوري "يون صوك يول" سبل تعزيز التعاون مع جمهورية التشيك في محطات الطاقة النووية وأعمال بطاريات السيارات الكهربائية.وفي اللقاء مع رئيس الوزراء التشيكي "بيتر فيالا" في مدريد على هامش قمة منظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، أمس الخميس، اعتبر "يون" أن البلدين يعمقان مشاركتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات، بما في ذلك محطات الطاقة النووية والمركبات الكهربائية والطاقة النظيفة، وفقا لما قاله مكتب "يون".وطلب "يون" من "فيالا" إبداء الاهتمام والدعم لمشاركة كوريا الجنوبية المحتملة في مشروع محطة "دوكوفاني" النووية الجديدة للطاقة النووية في جمهورية التشيك، الذي طرحت مناقصة بشأنه في مارس الماضي. وردا على ذلك، قال "فيالا" إنه يدرك جيدا المهارة التكنولوجية للشركات الكورية الجنوبية والخبرة العميقة في بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية.وطلب "يون" من جمهورية التشيك تقديم الدعم لمسعى كوريا الجنوبية لاستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي في "بوسان"، وردَّ "فيالا" بالقول إنه سينظر في الاعتبارات المناسبة لهذا الموضوع.كما طلب الرئيس الكوري الجنوبي إبداء الاهتمام بالشركات الكورية الجنوبية العاملة في جمهورية التشيك، في حين أعرب "فيالا" عن أمله في أن يتوسع التعاون متبادل المنفعة بين البلدين ليشمل الصناعات المستقبلية، مثل بطاريات السيارات الكهربائية وقطاع الهيدروجين.وقال المكتب الرئاسي إن "يون" طلب أيضا دعم التشيك لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بالكامل وأعرب "فيالا" عن دعمه لسياسات سيول تجاه كوريا الشمالية.