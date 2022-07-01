الرئيس الأسبق لي ميونغ باك يغادر المستشفى ويعود إلى منزله

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قال "كانغ هون" الممثل القانوني للرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك" إن "لي" غادر المستشفى وأعيد إلى منزله أمس الخميس، حيث وصل إلى مقر إقامته في جنوب سيول، بعدما خلص الأطباء في وقت سابق من اليوم إلى أنه يمكنه تلقي العلاج كمريض من الخارج.وقررت النيابة العامة في سو وان يوم الثلاثاء وقف الحكم على الرئيس السابق لمدة 3 أشهر لتدهور حالته الصحية، وكان "لي" يتلقى العلاج في مستشفى جامعة سيول الوطنية.واتفقت لجنة مداولات النيابة العامة، التي تضم خبراء في مجال الرعاية الصحية، على أن صحة الرئيس السابق قد تتدهور بدرجة كبيرة إذا استمر في قضاء عقوبته في السجن.وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدم "لي"، البالغ من العمر 80 عاما، طلبا إلى مكتب النيابة العامة لمنطقة سو وان لتعليق المدة المتبقية من عقوبته، مستشهدا بأمراضه المزمنة مثل السكري.