كوريا تشهد علامات على تصاعد انتشار كورونا مجددا

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بدأت كوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة تشهد علامات على تصاعد انتشار فيروس كورونا مجددا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 9 آلاف و528 حالة، منها 146 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وتوقف عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس عن الانخفاض منذ أواخر الأسبوع الماضي، حيث سجل عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية زيادة بمقدار أكثر من ألفي حالة مقارنة بيوم الجمعة الماضي.وبهذا بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس 18 مليونا و368 ألفا و857 شخصا.وزاد عدد مرضى كورونا بمقدار شخصين، ليبلغ 56 شخصا، حيث ظل في مستوى يقل عن 100 منذ يوم الثاني عشر من يونيو الماضي.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 24 ألفا و556 حالة وفاة حتى الآن.