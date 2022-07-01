وزيرة الخزانة الأمريكية تناقش سلاسل التوريد في زيارة لكوريا الجنوبية

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صرحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صحفي أمس الخميس بأن الوزيرة "جانيت يلين" ستناقش خلال زيارتها إلى كوريا الجنوبية بناء سلاسل توريد أقوى وأكثر مرونة للمساعدة في تخفيض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين والعالميين، حيث من المقرر أن تزور "يلين" كوريا الجنوبية يوميْ 19 و20 يوليو في إطار جولة آسيوية.وأضافت الوزارة أن "يلين" ستناقش أيضا سبل فرض المزيد من العقوبات على روسيا لغزوها غير المبرر لأوكرانيا، وسوف تواصل عملها في تنسيق الاستجابة العالمية لمعالجة عواقب الحرب، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وتدهور الأمن الغذائي.ومن ناحية أخرى، نشرت الوزارة نتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى كوريا "بريان نيلسون" وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية.وقالت الوزارة إن "نيلسون" التقى مع كبير المبعوثين النوويين الكوري الجنوبي "كيم كون" وقادة صناعات خدمات التكنولوجيا المالية في كوريا الجنوبية، حيث ناقشوا منع غسيل الأموال والأنشطة الأخرى التي تمول الإرهاب.