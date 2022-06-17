كوريا الجنوبية تسجل عجزا تجاريا غير مسبوق في النصف الأول من هذا العام

Photo : YONHAP News

سجلت كوريا الجنوبية عجزا تجاريا قياسيا في النصف الأول من العام الجاري.ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الجمعة، سجلت الصادرات الكورية 350,3 مليار دولار أمريكي في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 15,6% مقارنة بالعام الماضي.لكن قيمة الواردات قفزت بنسبة 26,2% لتصل إلى 360,6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ليتم تسجيل عجز تجاري قياسي مرتفع يبلغ 10,3 مليار دولار.ويعد هذا أكبر عجز تجاري في النصف الأول من العام. وكان الرقم القياسي السابق هو العجز المسجل في النصف الأول من عام 1997، والبالغ 9,16 مليار دولار.وعلى الرغم من زيادة صادرات 14 عنصرا رئيسيا، بما في ذلك أشباه الموصلات والصلب والمنتجات البترولية، فقد عانت كوريا من عجز تجاري بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.وبوجه خاص، ارتفعت تكاليف استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي إلى 87,9 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، بعدما كانت 41 مليار دولار في العام الماضي.وبالنسبة لشهر يونيو، سجلت كوريا عجزا تجاريا أيضا بمقدار 2,47 مليار دولار، ليستمر العجز التجاري الكوري للشهر الرابع على التوالي.