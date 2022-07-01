بدء سريان زيادات رسوم المرافق العامة في كوريا

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بدأ اليوم الجمعة العمل بالزيادة في رسوم المرافق العامة في كوريا، مثل الكهرباء والغاز، وسط ارتفاع الأسعار، حيث سيرتفع سعر الكهرباء للمنازل في الربع الثالث من هذا العام بمقدار 5 وون لكل كيلوواط في الساعة.ومع هذا الارتفاع، من المتوقع أن يرتفع متوسط فاتورة الكهرباء للأسر المكونة من 4 أفراد بمقدار 1535 وون اعتبارا من اليوم الأول من يوليو.كما سترتفع رسوم الغاز الطبيعي للأسر بمقدار 1.11 وون لكل ميغاجول، وهو ما يساوي تقريبا زيادة شهرية تبلغ 2220 وون لنفس الفئة من الأسر.وبالإضافة إلى ذلك، سترتفع رسوم شحن البطاريات للسيارات الكهربائية من 292.9 وون لكل كيلوواط في الساعة إلى 313.1 وون بدءا من اليوم.ومن المتوقع أن تؤدي تلك الزيادات إلى تسريع وتيرة التضخم، والذي من المرجح أن يتجاوز 6% خلال الأشهر القادمة.كما ستشهد كوريا الجنوبية في أكتوبر القادم زيادات إضافية في رسوم الغاز والكهرباء.