الحكومة الكورية تتوقع استمرار الضغوط التضخمية لفترة طويلة

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قال نائب وزير المالية "بانغ كي سون" إن الضغوط التضخمية سوف تستمر لفترة طويلة، وأنه من المتوقع أن يكون معدل ارتفاع أسعار المستهلك في يونيو أعلى مما كان عليه في مايو.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "بانغ" في الاجتماع الطارئ الثاني لنواب الوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، اليوم الجمعة، حيث أكد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لمواجهة الارتفاع في أسعار المستهلك، كما ستعزز تعاونها مع شركات النفط ليتم انعكاس التخفيض الموسع لضريبة الوقود على الفور على الأسعار في السوق.وكانت الحكومة الكورية قد قررت تخفيض ضريبة الوقود من 30% حاليا إلى 37%، وقد دخل هذا التخفيض حيز التنفيذ اليوم الجمعة.وسوف تشكل وزارة التجارة والصناعة والطاقة فريق تفتيش مشتركا بين الوكالات الحكومية ذات الصلة للتأكد من صحة تنفيذ التخفيض الضريبي في السوق اعتبارا من الأسبوع القادم.وقال نائب وزير المالية "بانغ" إن حجم العجز التجاري قد انخفض بسبب انتعاش الصادرات منذ أواخر شهر يونيو الماضي.