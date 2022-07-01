رفع أسعار الكهرباء والغاز بدءا من اليوم

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تم اليوم الجمعة رفع أسعار الكهرباء والغاز في كوريا الجنوبية.وبهذا ستزداد فاتورة الكهرباء والغاز بمعدل 1535 وون و2220 وون شهريا على التوالي للأسرة المكونة من 4 أفراد.كما تم اليوم أيضا رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية.ومن المتوقع أن يتسبب رفع أسعار الكهرباء والغاز في ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى 6%.وتخطط الحكومة الكورية لرفع أسعار الكهرباء والغاز مرة أخرى في شهر أكتوبر القادم.وكانت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة وشركة الكهرباء قد قررت رفع سعر الوقود للربع الثالث من هذا العام والمستخدم في توليد الكهرباء، بمقدار 5 وونات لكيلو واط واحد في الساعة.وقررت شركة الكهرباء الكورية تطبيق خصم في فاتورة الكهرباء بشكل مؤقت في الربع الثالث من هذا العام على 3,5 مليون أسرة بنسبة 40% على الأكثر ضمن إجراءات تخفيف الأعباء المالية عن الفئة محدودة الدخل.