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السياسية

معدلات تأييد الرئيس يون تتراجع للأسبوع الثالث على التوالي

Write: 2022-07-01 13:25:51Update: 2022-07-01 13:54:52

معدلات تأييد الرئيس يون تتراجع للأسبوع الثالث على التوالي

Photo : YONHAP News

تراجعت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" بشأن تنفيذ شؤون الدولة للأسبوع الثالث على التوالي.
وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من يوم الثامن والعشرين وحتى الثلاثين من يونيو على 1000 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "يون" 43% بانخفاض 4% مقارنة بالأسبوع الأسبق.
وكانت معدلات تأييد الرئيس "يون" قد بلغت 53% في استطلاع أجري قبل 3 أسابيع، ثم واصلت تراجعها إلى 49% قبل أسبوعين، حتى وصلت إلى 47% في الأسبوع الماضي.
أما معدلات المعارضة فبلغت 42%، بعد أن كانت 33% قبل 3 أسابيع.
وبلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 40%، بانخفاض نسبته 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 28% دون تغيير.
ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.
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