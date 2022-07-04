حركة الركاب الجوية الدولية في كوريا تتخطى المليون في يونيو

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قفز عدد الركاب الجويين الدوليين في كوريا الجنوبية بأكثر من 30 في المائة على أساس شهري في شهر يونيو الماضي ليتجاوز مستوى مليون، نتيجة لزيادة عدد الرحلات الجوية بعد تخفيف القيود على جائحة كورونا.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية أمس الأحد، بلغ عدد الركاب الذين سافروا على الطرق الدولية والمحلية من المطارات المحلية حوالي 4,6 مليون في يونيو، بزيادة نسبتها 4,6% مقارنة بالشهر الأسبق.وقد انخفض عدد الركاب الذين سافروا على الطرق الداخلية بشكل طفيف إلى ثلاثة ملايين و320 ألفا في يونيو، لكن عدد الركاب على الطرق الدولية ارتفع إلى مليون و280 ألفا، بزيادة نسبتها 36 في المائة مقارنة بالشهر الأسبق.وتجاوز الرقم الشهري مستوى مليون لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا. وبالمقارنة بالعام الماضي ارتفع الرقم بحوالي 420 في المائة. ويبدو أن هذا الارتفاع يرجع إلى خطط الحكومة لاستعادة الرحلات الجوية وزيادة عدد الرحلات الجوية، حيث يعمل مطار إنتشون الدولي الآن على مدار الساعة كما كان قبل جائحة كورونا.